Frankfurt/Main Ein Böschungsbrand an einem Gleis in Hessen hat am Abend den Nah- und Fernverkehr der Deutschen Bahn behindert. Auch der ICE-Betrieb war betroffen. Es kam zu Teilausfällen und Verspätungen. Inzwischen hat die Feuerwehr ihren Einsatz beendet, die Strecke wurde wieder freigegeben. Der Brand zwischen Flieden und Neuhof in Osthessen wurde gegen 18 Uhr gemeldet. Der vielbefahrene Streckenabschnitt zwischen den Bahnhöfen Schlüchtern und Fulda wurde gesperrt.

