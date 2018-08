Sternschnuppenstrom der Perseiden erreicht Höhepunkt

Heppenheim/Offenbach Es regnet Meteore - und die Sicht dürfte in Teilen Deutschlands prächtig sein. Der Sternschnuppenstrom der Perseiden erreicht am Wochenende seinen Höhepunkt. Bis zu 100 Sternschnuppen pro Stunde wird es in der Samstag- und Sonntagnacht geben.