Jestetten: Eltern schließen Kind für Einkauf im überhitzten Auto ein

Beim Einkaufen in einem Lebensmittel-Discounter in Jestetten in Baden-Württemberg haben Eltern ihren sieben Jahre alten Sohn allein im überhitzten Auto zurückgelassen. Bei einer Außentemperatur von 34 Grad Celsius stand das Auto am Mittwoch auf dem Parkplatz des Marktes in Jestetten nahe der...