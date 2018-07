Fotografieren im Freibad: Was erlaubt ist – und was nicht

Ohne ein Selfie ist für viele Menschen heute kaum noch eine Veranstaltung denkbar. Mittagessen, Bahnfahrt und Ausflüge werden per Smartphone festgehalten. Und auch der Besuch im Freibad oder am Badesee wird gern mit Freunden in sozialen Netzwerken geteilt.Doch in vielen Fällen wird nicht nur der...