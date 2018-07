34 Mädchen missbraucht - Kinderheim-Chef festgenommen

New Delhi (dpa) – In einem Kinderheim in Indien sollen 34 minderjährige Mädchen sexuellen Übergriffen ausgesetzt gewesen sein. Zehn Verdächtige seien in Muzaffarpur im Staat Bihar festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Unter ihnen sei auch der Chef der gemeinnützigen und staatlich unterstützten Organisation, die das Heim für Waisen und obdachlose Kinder betreibt. Die Vorwürfe kamen ans Licht, als das Tata-Institut für Sozialwissenschaften aus Mumbai als Aufsichtsbehörde die Beschwerden einiger Mädchen über wiederholten sexuellen Missbrauch aufgriff.

