Hadamar: Mann stirbt nach Angriff eines Jungbullen auf einer Weide

Ein Jungbulle hat am Donnerstag in Mittelhessen einen 45-jährigen Mann getötet. Das Tier habe das Opfer auf einer Weide im Ort Hadamar angegriffen und schwer verletzt, sagte ein Sprecher der Polizei am Freitag. Der Mann starb noch vor Ort.Der 45-Jährige hatte laut Polizei das Tier am...