Plagiate: Zoll beschlagnahmt 50.400 gefälschte Lego-Figuren

Zollbeamte haben am Frankfurter Flughafen 50.400 gefälschte Lego-Figuren aus China entdeckt. Das teilte das Hauptzollamt Frankfurt am Main am Freitag mit. Die schon Ende Mai sichergestellte Frachtsendung umfasste 42 Pakete. Sie seien als Schlüsselanhänger angemeldet gewesen.Zunächst öffneten die...