Mondfinsternis und großer Mars sind vielerorts gut zu sehen

Offenbach Bei hochsommerlichen Temperaturen und größtenteils klarer Sicht ist heute ein extrem seltenes astronomisches Schauspiel am Abendhimmel zu bewundern. Im Südosten und Osten erschweren allerdings Quellwolken die Sicht auf die längste Mondfinsternis des Jahrhunderts und den roten Mars, wie Sebastian Schappert vom Deutschen Wetterdienst sagt. An einigen Orten könne es dort sogar Schauer mit Starkregen und Gewittern geben. "In den meisten Regionen Deutschlands sieht es aber wesentlich besser aus." Die totale Phase der Finsternis beginnt um 21.30 Uhr, die maximale Verfinsterung ist um 22.22 Uhr.

Anmeldung Noch nicht bei der Braunschweiger Zeitung?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder