Waldbrand bei Potsdam

Potsdam In der Nähe des Autobahndreiecks Potsdam steht ein größeres Waldstück in Flammen. Die Polizei sperrte die Autobahn A9 vom Autobahndreieck in Richtung Leipzig. Auch eine Sperrung der Gegenrichtung wird erwogen. Autofahrer sollen die Region weiträumig umfahren. Bewohner des Ortes Fichtenwalde sollen sich auf eine Evakuierung vorbereiten. "Legen Sie Kleidung und wichtige Dokumente/Medikamente bereit. Schalten Sie Rundfunk und Fernsehen ein", rät die Polizei. Anwohner in unmittelbarer Nähe des Brandes sollen Fenster und Türen schließen. Es brennen 90 Hektar Wald.

