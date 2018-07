Eltern attackierten sich vor Tod gegenseitig mit Messer

Bremen Die beiden Eltern, die in Bremen von ihren Kindern tot in der Wohnung gefunden wurden, sind vor ihrem Tod mit einem Messer aufeinander losgegangen. Das Paar habe sich vor Kurzem getrennt und sei in Streit geraten, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Wechselseitig hätten sich die Eltern mit dem Messer verletzt. Die Leichen lagen über Nacht in der Wohnung, ehe eine Tochter am nächsten Morgen den Notruf wählte. Der genaue Ablauf lasse sich anhand der durchgeführten Obduktionen nicht im Detail aufklären.

Anmeldung Noch nicht bei der Braunschweiger Zeitung?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder