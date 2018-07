Details zu spektakulärer Rettung aus Höhle in Thailand erwartet

Mae Sai Nach dem Höhlendrama von Thailand wollen die Behörden heute Details über die spektakuläre Rettung der zwölf Jugendfußballer und ihres Trainers bekanntgeben. Für 10.00 Uhr Ortszeit - also 5.00 Uhr MESZ - ist in der Klinik in der Provinzhauptstadt Chiang Rai, wo sich die Geretteten erholen, eine Pressekonferenz geplant. Die hochgefährliche Rettungsmission war gestern nach 17 Tagen glücklich zu Ende gegangen. Die letzten fünf Eingeschlossenen - darunter auch der Jüngste, ein Elfjähriger - wurden von Spezialtauchern aus der Höhle ins Freie gebracht.