Thailands Prinz schreibt an Jungfußballer - Auf Deutsch

Chiang Rai Der 13 Jahre alte Sohn des thailändischen Königs, Prinz Dipangkorn Rasmijoti, hat aufmunternde Worte an die in einer Höhle eingeschlossenen Jungfußballer geschrieben. Lesen werden die zwölf Jungen die Karte allerdings nicht können: Der Prinz, der zeitweise in der Nähe von München lebt, schrieb auf Deutsch. "Liebe Kinder, ihr hattet sicher große Angst, aber ich habe immer an euch gedacht", schrieb Dipangkorn in Blockbuchstaben. "Ich bin überglücklich, dass ihr alle gesund seid. Alles Gute."

