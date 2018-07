Stierhatz-Fest "Sanfermines" in Pamplona eröffnet

Stierhatz-Fest in Pamplona ist eröffnet

Das „Sanfemines“-Fest in Pamplona beginnt. Acht Tage lang werden je sechs Kampfbullen durch die engen Gassen der Stadt zu den Stierkämpfen in die Arena gejagt. Die erste Stierhatz beginnt am Samstag, den 7. Juli. Zum Start des Festes am Freitag wird traditionell die Eröffnungsrakete „Chupinazo“ abgefeuert.

Foto: SUSANA VERA / REUTERS