Zwei Unfälle auf A2 - ein Toter und zwei Schwerverletzte

Nach zwei schweren Unfällen mit einem Toten ist die Autobahn 2 bei Magdeburg am Dienstagmorgen in Fahrtrichtung Hannover für mehrere Stunden gesperrt worden. Autofahrer mussten sich im Berufsverkehr auf längere Staus einstellen. Nach Angaben der Polizei hatte sich in den Morgenstunden auf der Autobahn ein Rückstau von mehreren Kilometern gebildet. Auch eine Umleitung über die Bundesstraße 1 sei überlastet gewesen, sagte ein Sprecher der Autobahnpolizei. Wann die Sperrung ab der Anschlussstelle Kannenstieg wieder aufgehoben werden sollte, war zunächst unklar. Die Polizei empfiehlt Autofahrern, das Gebiet weiträumig zu umfahren.

Am frühen Dienstagmorgen war zunächst ein Lastwagenfahrer ums Leben gekommen. Er war einem Schwertransporter kurz vor der Einfahrt zum Rasthof Börde Nord aus zunächst ungeklärter Ursache aufgefahren. Anschließend hatte es an einem Stauende einen weiteren Unfall mit zwei Lastwagen gegeben. Zwei Personen seien dabei schwer verletzt worden, teilte eine Sprecherin der Autobahnpolizei mit. Der Fahrer und sein Beifahrer aus einem der beteiligten Lastwagen wurden in dem Fahrzeug eingeklemmt. Sie konnten geborgen werden und wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Weitere Details zu den Unfallhergängen waren am Morgen unklar. Auch Angaben zum Alter des tödlich verletzten Mannes sowie zur Identität der zwei schwer verletzten Menschen lagen zunächst nicht vor. Die Feuerwehr war laut Angaben der Autobahnpolizei für Bergungsmaßnahmen an beiden Unfallstellen vor Ort. dpa