Russische Touristin entdeckt toten Delfin in einem Wald

In Russland hat eine Touristin in einem Wald einen ausgesetzten, toten Delfin entdeckt. Die Frau habe bei einem Spaziergang den Tümmler zufällig nahe einer Autobahn nördlich des Schwarzmeerortes Sotschi gefunden und sofort Tierschützer alarmiert, teilte das Delfinrettungszentrum der Stadt am Montag...