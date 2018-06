Schüsse vor Internetcafé - Drei Tote bei Bandenangriff in Malmö

Malmö Bei Schüssen auf Bandenmitglieder sind im südschwedischen Malmö drei Menschen getötet worden. Ein 18-Jähriger und ein 29-Jähriger starben am Montagabend. Ein 27 Jahre alter Mann starb am Dienstagmorgen, wie die Polizei erklärte. Drei weitere junge Männer wurden bei dem Zwischenfall verletzt, einer davon schwer. "Die an der Tat beteiligten Personen sind uns alle bekannt", sagte ein Polizeisprecher. "Sie werden als Bandenkriminelle betrachtet." Laut Polizei standen die Männer vor einem Internetcafé, als jemand - möglicherweise aus einem Auto - auf sie feuerte.