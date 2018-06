Baby wird im Zug geboren – und darf 25 Jahre gratis fahren

Dass sich Pendler verspäten, weil Züge nicht planmäßig fahren, ist auch in Frankreich ein alltägliches Problem. Außergewöhnlich war jedoch die Ursache, wegen der es am Montag in Paris mal wieder stockte: Ein Baby wurde geboren – in einer S-Bahn.Wie der Pariser Verkehrsbetrieb RATP via Twitter...