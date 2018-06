Junge (10) leiht sich mitten in der Nacht das Auto vom Opa

Mitten in der Nacht fuhr jemand in starken Schlangenlinien mit dem Auto durch Ueckermünde. Das meldeten Anwohner gegen zwei Uhr am Mittwoch der Polizei, schrieb das Präsidium Neubrandenburg. Doch im Auto saß nicht – wie erwartet – ein Betrunkener.Davon sei man zunächst ausgegangen, da das Auto ein...