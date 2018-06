Freiburger Prozess soll klären, warum eine Mutter ihr Kind verkaufte

Die Frau hat ihr eigenes Kind gequält. Hat es missbraucht, verkauft und erniedrigt. Welche Mutter tut ihrem Sohn so etwas an? Alle Kameras sind auf sie gerichtet, als Michaela Berrin T. (48) in Handschellen den Saal betritt. Die Frau ist klein, stämmig und bleich, ihr Haar schütter, sie wirkt...