Bulgarische Kuh Penka darf nach Grenzübertritt weiterleben

Ihren Ausflug über die EU-Grenze muss die bulgarische Kuh Penka nicht mit dem Leben bezahlen. „Die Kuh wird nicht getötet werden“, sagte eine Sprecherin der bulgarischen Agentur für Nahrungsmittelsicherheit der Deutschen Presse-Agentur am Montag in Sofia. Das Tier sollte in Bulgarien getötet...