Kurioses Hochzeitsgeschenk: 30.000 Pfandflaschen im Garten

Die Hochzeitsfeier ist vorbei, das Brautpaar kommt nach Hause – und im Garten liegen 30.000 Pfandflaschen. So ist es einem Paar aus Grasbrunn in Bayern passiert. Zu sehen ist der Aufbau des kuriosen Hochzeitsgeschenks in einem Facebook-Video: Massenweise Kästen stapeln Helfer an die Hauswand, auch...