Los Angeles Hollywood-Star Tom Cruise kehrt zurück zur alten "Top Gun"-Rolle, die ihn vor über 30 Jahren berühmt machte. Mit dem Hashtag "Day1" twitterte der Schauspieler ein Foto vom ersten Drehtag für "Top Gun: Maverick", der Fortsetzung des Kampfjetpiloten-Streifens aus dem Jahr 1986. Das Bild zeigt Cruise im Pilotenanzug auf einer Rollbahn vor einem Kampfflieger. Dazu der Satz "Feel the need", also etwa "Verspüre das Bedürfnis".

