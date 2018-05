Zwei Kleinflugzeuge stürzen in Schwaben ab

Nürtingen Zwei tödliche Flugunfälle hat es am Sonntag in Baden-Württemberg innerhalb weniger Stunden gegeben. Nur kurze Zeit nach einem Absturz in Mosbach bei Heilbronn ist auch in Nürtingen bei Reutlingen ein Kleinflugzeug verunglückt. Bei beiden Unfällen starb der Pilot, wie die Polizei berichtete. In...