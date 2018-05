Heilbronn: Siebenjähriger bewahrt Mutter mit Roller vor Vergewaltigung

In Heilbronn ein Siebenjähriger seine Mutter vor dem Angriff eines mutmaßlichen Vergewaltigers verteidigt. Der Junge habe mit seinem kleinen Roller auf den Mann eingeschlagen.Ein Mann hatte die 44-jährige Mutter am Donnerstagmorgen in Heilbronn zu Boden geworfen. Er soll versucht haben, ihr die...