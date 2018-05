Harvey Weinstein: Verhaftung wegen mutmaßlicher Vergewaltigung steht bevor

Der US-Filmproduzent Harvey Weinstein (66) will sich nach übereinstimmenden US-Medienberichten wegen mutmaßlicher sexueller Übergriffe am Freitag den Behörden in New York stellen. Die Staatsanwaltschaft in Manhattan werde Anklage erheben, hieß es.Konkret geht es um den Vorwurf der Vergewaltigung...