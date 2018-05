Willkommen bei den Windsors

Plötzlich ist so, als gebe es doch nur diese beiden Menschen auf der Welt: Nämlich in dem Moment, als Meghan an den Altar tritt und Harry zurückhaltend, aber sichtlich aufgeregt-verliebt anlächelt, und Harry ebenso zurück lächelt. Er flüstert besorgt: „Bist du ok?“ Ein intimer, privater Moment...