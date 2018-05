Royale Hochzeit: Meghan Markles Vater sagt kurzfristig ab

Meghan Markles Vater wird am kommenden Samstag nicht an der Hochzeit seiner Tochter teilnehmen. Das meldet das US-amerikanische Nachrichtenportal „TMZ“. Demnach habe das mit den Fotos zu tun, die von Thomas Markle am Wochenende verbreitet wurden.Auf den unvorteilhaften Bildern war unter anderem zu...