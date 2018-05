Flüchtiger sizilianischer Mafioso in Hessen gefasst

Darmstadt Die Polizei hat einen flüchtigen italienischen Mafioso in Hessen gefasst. Nicola Amoroso sei mithilfe der deutschen Behörden in Biebesheim bei Darmstadt festgenommen worden,teilte die italienische Polizei in Catania auf Sizilien mit. Amoroso war seit vergangenem Juli auf der Flucht. Ihm wird unter...