Sterbehilfe: Australier will Donnerstag sein Leben beenden

Der 104 Jahre alte Australier, der in der Schweiz Sterbehilfe in Anspruch nehmen will, hat am Mittwoch angekündigt, am Donnerstag sterben zu wollen. Er sei dankbar, dass er in der Schweiz die Gelegenheit dazu bekomme, sagte David Goodall bei einer Pressekonferenz in Basel – „auch wenn ich sie...