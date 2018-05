Bendorf Eine 80 Jahre alte Autofahrerin hat einen dreijährigen Jungen bei einem Unfall in Rheinland-Pfalz tödlich verletzt. Das Kind war gestern in Bendorf bei Koblenz mit seiner Mutter und seinem Fahrrad in einem verkehrsberuhigten Bereich über eine Straße gegangen, als eine 80-Jährige Frau ihn mit ihrem Auto erfasste. Der kleine Junge wurde 18 Meter mitgeschleift. Der genaue Unfallhergang wird noch untersucht.

Anmeldung Noch nicht bei der Braunschweiger Zeitung?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder