Indien: Mehr als 90 Tote nach heftigen Staubstürmen

Ein Staubsturm und anschließende Gewitter haben in Nordindien mehr als 90 Menschenleben gefordert. Im Bundesstaat Uttar Pradesh starben mindestens 64 Menschen, wie die dortige Katastrophenschutzbehörde am Donnerstag mitteilte. Am stärksten betroffen in dem mit rund 200 Millionen Einwohnern...