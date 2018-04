DDR-Liedermacher Holger Biege mit 65 Jahren gestorben

Der DDR-Liedermacher Holger Biege ist tot. Der 65-Jährige starb am Mittwochabend in einer Klinik in Lüneburg, bestätigte der Musiker Thomas Putensen, ein Freund der Familie, am Donnerstagmorgen der Deutschen Presse-Agentur.Biege war in der DDR in den 70er-Jahren mit Liedern wie „Wenn der Abend...