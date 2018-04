Steinwenden Ein 83 Jahre alter Mann ist in Rheinland-Pfalz von seinem Traktor überrollt und dabei getötet worden. Er war laut Polizei gestern mit dem Entladen des Anhängers beschäftigt, als sich der Traktor plötzlich in Bewegung setzte. Der Mann starb noch an der Unglücksstelle in Steinwenden bei Kaiserslautern.

