Straßenbahn in Mainz entgleist – 29 Passagiere verletzt

Beim Entgleisen einer Straßenbahn in Mainz sind 29 Menschen verletzt worden, darunter rund 10 Schulkinder. 23 Personen erlitten bei dem Unfall im Stadtteil Bretzenheim nahe einer Grundschule am Mittwochmorgen leichte Blessuren wie Prellungen, sagte ein Polizeisprecher in Mainz.Bei sechs Menschen...