Bill Cosby - Halbnackte Frau springt Schauspielerin zu Prozessbeginn an

Kurz vor dem geplanten Beginn des neu aufgelegten Strafprozesses gegen US-Entertainer Bill Cosby (80) wegen sexueller Nötigung ist es am Gericht zu einem Zwischenfall gekommen. Eine halbnackte Frau sprang Cosby vor dem Gerichtsgebäude in Norristown in den Weg und schrie „Mister Cosby,...