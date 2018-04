Vorfall in Münster: Politiker zeigen Anteilnahme mit Opfern und Angehörigen

Nach dem Vorfall in Münster, bei dem am Samstagnachmittag ein Kleintransporter in eine Menschengruppe fuhr und mehrere Menschen tötete, zeigen sich viele Politiker tief betroffen:• „Furchtbare Nachrichten aus Münster“, schrieb die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer am Samstag auf...