Italienischer Marine-Hubschrauber ins Mittelmeer gestürzt – ein Toter

Beim Absturz eines Hubschraubers der italienischen Marine ins Mittelmeer ist ein Insasse gestorben. Der Helikopter mit fünf Menschen an Bord war Teil der Such- und Rettungsoperation der Italiener für Flüchtlinge vor der libyschen Küste. Er stürzte in der Nacht zum Freitag nahe einem Schiff ab, auf...