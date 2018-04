Post-Einbrecher plündern 100 Pakete und fliehen mit gelbem Auto

Kassel Einbrecher haben in der Nacht zum Donnerstag eine Post-Filiale in Kassel heimgesucht. Sie plünderten nicht nur mehr als 100 Pakete, sondern nahmen auch ein Postauto mit, wie die Polizei mitteilte. Das gelbe Auto wurde später an einem Park in Kassel wiederentdeckt - mit zahlreichen aufgerissenen Paketen auf der Ladefläche. Von den Tätern fehlte laut Polizei zunächst jede Spur. Welchen Schaden die Einbrecher anrichteten und wie wertvoll der Inhalt der Pakete war, konnten die Ermittler zunächst nicht sagen.

