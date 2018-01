Cousin vergewaltigt acht Monate altes Baby in Indien

Ein Mann ist in Neu Delhi wegen der Vergewaltigung seiner acht Monate alten Cousine verhaftet worden. Der 28-Jährige habe gestanden und angegeben, zum Tatzeitpunkt betrunken gewesen zu sein, teilte die Polizei am Dienstag auf Nachfrage mit. Das Verbrechen war demnach am Sonntag im Nordwesten der...