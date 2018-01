„Der Schmerz wird schlimmer“

Eine dicke Schneeschicht bedeckt den Unglücksort. Nur ein orangefarbener Plastikzaun weist auf die Stelle hin, an der noch bis vor einem Jahr ein Luxushotel stand. Hier, am Gran-Sasso-Massiv in den Abruzzen, hatte eine gigantische Lawine die Anlage nach einer Lawinenserie mitgerissen. 29 Menschen...