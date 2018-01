Statistisches Bundesamt: In Deutschland leben laut Statistik 82,5 Millionen Menschen

82,5 Millionen Menschen haben Ende 2016 in Deutschland gelebt, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte. Das bedeutete einen Zuwachs um 346.000 Menschen – beziehungsweise 0,4 Prozent – im Vergleich zum Vorjahr.Wie in den vergangenen Jahren war der Bevölkerungsanstieg vor allem auf...