Vogelspinnen-Schmuggel: Mann versteckte 98 Tiere im Gepäck und zu Hause

Zollbeamte in Singapur haben einen Mann beim Versuch ertappt, Vogelspinnen in den Stadtstaat zu schmuggeln. Bei einer Kontrolle vergangene Woche an der Grenze zu Malaysia entdeckten die Beamten in einer Tasche sechs Tiere in kleinen Plastikdosen. Als sie später die Wohnung des Mannes durchsuchten,...