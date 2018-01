Bus mit 50 Kindern kommt von Straße ab

Castellucchio Ein Bus mit 50 Schülern an Bord ist in Norditalien von der Straße abgekommen und auf die Seite gekippt. 23 Kinder wurden bei dem Unfall am Montag in der Gemeinde Castellucchio in der Lombardei verletzt, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtete. Es gebe aber keine Schwerverletzten. Medienberichten...