39-Jähriger starb durch Prügel und Tritte

Bochum Zwei Männer sollen in einem Wohnhaus in Bochum stark angetrunken einen 39-Jährigen zu Tode geprügelt und getreten haben. Laut Obduktion sei das Opfer nach schweren Verletzungen an Oberkörper und Kopf verblutet, hieß es am Montag. Die Polizei nahm kurz nach der Tat in der Nacht zu Sonntag zwei...