So unschuldig und doch so frivol

Minirock und Kniestrümpfe – so stand sie da, 1968, die junge France Gall, mit dem Mikrofon in der Hand. Treuer konnte man nicht gucken, aber ihr Oh-là-là in der Stimme weckte die Fantasie und wirkte wie eine Sauerstofftherapie. Jetzt erlag die französische Sängerin im Alter von 70 Jahren in Paris...