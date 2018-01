Hochwasser stoppt Rhein-Schifffahrt

Köln Das Hochwasser an Rhein und Mosel hat am Wochenende viele Menschen in Atem gehalten. Feuerwehr und Anwohner wappneten sich, Häuser und Straßen wurden überschwemmt: Größere Schäden blieben aber zunächst aus. Auf dem Rhein kam der Schiffsverkehr zwischen Duisburg und Koblenz weitestgehend zum...