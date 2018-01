Polizei entdeckt zweiten Brandsatz im Finanzamt Hannover

Hannover Nach dem Fund eines Brandsatzes im Finanzamt Hannover hat die Polizei einen weiteren verdächtigen Gegenstand in den Räumlichkeiten des Gebäudes entdeckt. Nach ersten Erkenntnissen sei davon auszugehen, dass es sich auch in diesem Fall um einen selbstgebastelten, potenziell funktionsfähigen Brandsatz handele, teilte die Polizei mit. Bereits am Freitag hatte ein Mitarbeiter einen selbstgebauten Brandsatz in einem Aktenraum entdeckt. Das Gebäude wurde daraufhin größtenteils evakuiert und der Fund von Experten des Landeskriminalamtes untersucht. Die Ermittlungen laufen.

