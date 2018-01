Hugh Jackman: Oscar-Moderation besonders herausfordernd

Hannover Hollywood-Star Hugh Jackman ist in Zeiten der "#MeToo"-Bewegung besonders gespannt auf die Oscar-Moderation. "Lässt sich über Harvey Weinstein oder Kevin Spacey lachen? Ich bezweifle es", sagte der australische Schauspieler dem RedaktionsNetzwerk Deutschland in Anspielung auf die Welle von Vorwürfen wegen sexueller Übergriffe. "Aber ich habe keine Ahnung, was passieren wird. Der eine Moderator würde das Thema wohl vermeiden wollen, andere direkt darauf losstürmen." Der US-Komiker Kimmel wird die Oscar-Verleihung am 4. März präsentieren.

Anmeldung Noch nicht bei der Braunschweiger Zeitung?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder