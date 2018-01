USA: Kältewelle hält Land in Atem

Kältewelle hält die USA in Atem

Eine Kältewelle hat die USA im Griff. In Boston wurde die bislang tiefste jemals in der Stadt aufgezeichnete Temperatur gemessen. Und vorerst ist keine Besserung in Sicht. Im Gegenteil: Für den Nordosten wird ein heftiger Schneesturm erwartet.

Foto: BRIAN SNYDER / REUTERS