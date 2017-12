Berlin Mit Partys und Feuerwerk heißen Milliarden Menschen heute das neue Jahr 2018 willkommen. Als Erstes begrüßen die Menschen auf Samoa und anderen pazifischen Inseln das neue Jahr - und zwar um 11.00 Uhr vormittags deutscher Zeit. Eine Stunde später startet Neuseeland ins Jahr 2018. Es folgen zum Beispiel Australien, Südkorea und Dubai. Später als Deutschland sind dann zum Beispiel Großbritannien, Rio de Janeiro in Brasilien oder Städte in den USA wie New York und Los Angeles dran.

